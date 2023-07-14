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【AI浪潮】OpenAI或泄露用戶數據　美國FTC調查

股市 07:19 2023/07/14

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ChatGPT推出以來深受市場歡迎，投資界又視之為人工智能（AI）發展的重要一環，但美國聯邦貿易委員會（FTC）已對開發ChatGPT的OpenAI展開調查，調查該公司是否有機會將個人數據及資料等泄露，而違反消費者保護法。

要求OpenAI提供產品及廣告詳細信息

《華盛頓郵報》指，FTC本周該公司有長達20頁的要求，要求提供有關如何解決人工智能模型相關風險的記錄。 被認為是OpenAI在美國業務面臨最有力的監管威脅。FTC還要求該公司提供有關其產品及其廣告方式的詳細信息，亦要求 OpenAI 在發布任何新產品之前採取的政策和程序的詳細信息。

該機構呼籲 OpenAI 提供其收到的所有投訴的詳細描述，這些投訴涉及其產品對用戶作出「虛假、誤導、貶低或有害」的陳述。 文件稱，聯邦貿易委員會正在調查該公司是否存在不公平或欺騙性行為，導致消費者「聲譽受損」。

多間大型科企曾因消費者保護法被罰款

FTC此次曾多番警告，稱現有消費者保護法適用於人工智能，政府和國會正在努力製定新的法規。參議院多數黨領袖舒默預期，新的人工智能立法還需要幾個月的時間。

如FTC發現有公司違反消費者保護法，可以處以罰款或將企業置於同意令之下，可規定該公司如何處理數據。 FTC已被視為聯邦政府在矽谷最高警察，此前因涉嫌違反消費者保護法而向Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）和 Twitter（美：TWTR） 處以巨額罰款。

OpenAI 和 FTC 未有對事件作出回應。

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