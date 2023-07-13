【券商點睇】今年業績悲觀預期已釋放 上海復旦具核心競爭力

東吳證券表示，作為國內領先的數字IC設計公司，上海復旦（01385）產品線涵蓋安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務等五大方向。該行預計其2023至2025各年歸母淨利潤為11.5億、14.4億及17億元，同比分別增7%、25%及19%。考慮到公司具備核心競爭力、FPGA業務增長性較好，市場對於2023年業績悲觀預期已經釋放，首次覆蓋並予以「買入」評級。

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該行指，公司FPGA業務高速增長，遠期空間可觀。公司為國內最早一批開發FPGA的企業，2018年研製出國內首款28nm億門級FPGA產品。產品聚焦高可靠領域，可應用於AI計算、衛星互聯網等多個領域。公司2022年FPGA及其他芯片業務營收8億元人民幣，按年大增88%。根據Frost&Sullivan數據，2021年，全球FPGA芯片產業規模約68.6億美元，按年增加12.8%，整體國產化比例較低。作為提升算力的關鍵，FPGA是衛星互聯網等下游的核心元器件，有望受益於行業發展。

另外，公司同時擁有EEPROM、NORFlash及SLCNANDFlash的設計與量產能力，容量覆蓋1Kbit-4Gbit。公司EEPROM產品在智能電錶、汽車電子、手機攝像頭模組領域積累了大量客戶，NANDFlash產品廣泛應用於電腦及周邊、手機模組、安防監控、IoT等眾多領域。2022年存儲業務收入9.4億元（人民幣，下同），隨著下游應用放量，同時跟隨行業價格拐點到來，有望延續較高增長。

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該行亦指，公司在安全與識別業務基本盤穩固，穩健增長。公司已形成RFID與存儲卡芯片、智能卡與安全芯片、智能識別設備芯片三大產品系列，受益於萬物互聯趨勢。去年公司安全與識別芯片業務營收9.8億元，按年增12.7%，過往業績表現亦穩健。

此外智能電錶開啟替換週期，公司有望受益。該行指出，公司是國內智能電錶MCU龍頭，在國家電網單項智能電錶市場份額排名第一，截至2021年底累計智能電錶MCU出貨量超4億顆，覆蓋國內絕大部分錶廠。公司同時進軍汽車電子等新領域，努力發掘增長點。

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記者：鄭昊彤