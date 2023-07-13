【券商點睇】背靠騰訊及攜程兩股東優勢 料同程旅行業績可進一步釋放

民生證券表示，同程旅行（00780）背靠股東優勢，騰訊及攜程分別提供流量和資源支持。隨著今年旅遊大環境復甦強勁，公司迎來業績恢復契機。同時，同程定位下沉市場，具有可觀的增長空間，疊加通過收併購佈局出境游的增長預期，未來公司業績預計將進一步釋放，首予「推薦」評級，預計2023至2025各年歸母淨利潤分別為12.4億、17.5億及22.9億元。

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該行稱，疫後同程表現亮眼，第一季報營收及歸母淨利潤分別恢復至2019年的145%和388%，復甦強勁。此外，同程擁有多項優勢，如背靠攜程及騰訊，攜程提供資源存量，騰訊給予流量支持，協同助力增長；定位下沉市場，2022年公司非一線城市用戶佔比達86.5%，考慮到下沉市場為OTA滲透的主要增量，同程在下沉市場的佈局佔據了發展先機。

此外，公司依托技術研發、產品創新以及資本的加持，打造了數字化能力支撐下的文旅產業生態：包括同程數科、藝龍酒店科技等平台，充分激發協同效應。

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展望未來，可期望公司騰訊用戶基本盤引流有望持續加強，2022年同程MAU佔騰訊微信及WeChatMAU的14.26%，仍有較大挖掘空間；而下沉市場可深耕擴容，若與美團共同分享下沉市場，需重點加強自身產品服務體驗，發揮旅遊板塊先發優勢，提升供應鏈效率；深挖旅遊服務及產品池，擴充多元化盈利方式，優化用戶年齡結構，保持創新步伐，加強內容賦能，從而不被新平台的衝擊下落於下風。

另期待公司加強產業鏈滲透力度及出境游佈局，在完成多個酒店品牌收購後，需更好的完善上游品牌矩陣及服務體系，提高酒店管理業務的綜合競爭力。同時，收購線下旅行社後公司出境游業務有望加速，帶來新增量。

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記者：鄭昊彤