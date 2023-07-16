【宏觀術數@iM網欄】贏在出生綫上 談術數擇時生產

不時會被問及擇日剖腹生產問題和幫忙擇吉，筆者較崇尚自然大都會婉拒。事實剖腹生產技術也只是近數十年才較為成熟，算得上是傳統命理和現代科學於上世紀的結合，那麼，到底順應天命安排抑或能人為贏在起跑綫上呢？筆者嘗試以實務和理論探討一下，以作參考。

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事緣近日從科普節目得悉剖腹生產和自然生育的嬰兒在免疫力上已證實確有差異，根據科學家解釋原來自然生育得寶寶出生時經過母親產道時，會沾染到母親微生物和細菌組合，從而激發啟動自身免疫力，成長時抵抗力會較強。

過往命理學普通承認剖生產也是以該時辰作出生時計算命運，即是若能準確於所擇吉時辰出生的話，會被視作和自然生育吉凶一致。現在科學上又証實免疫力強弱的分別，便帶出命理推算時是否應作適當調節，這問題可能仍有待研究呢。

再試從實務批算來看，命理師似乎也不多會於推算時問及主人家是自然出生或是剖腹生產的，更莫論是否人為擇吉時出生等等。情況算命亦沒可能問及其人家居祖墳曾否經風水改造，否則便應詳細問及是那位大師手筆，看看是否有功力才算數。但是若果不作分別，就有機會變成同一個時辰出生的寶寶，命盤相同而可能有免疫力分別，別以小事視之，於往後成長路上或許遇上「世紀疫症」時又會否有吉凶結果差異？

從理論去「辯」解可能有不同說法，最通常解釋可以說相同時辰出生者本來也有吉凶不同處，就如某些術數強調「一時分八刻，一刻十五分」，也即是要精算到出生那分鐘作計算，但真正深入研究過命理者會明白，一個時辰內雖然確實有差異，但要如此細分術上有一定困難，最少要決實出生刻分怎樣去定義，又或是用甚麼方式去扣入等，並且若果不同刻分的命運差別太大的話，傳統斗數和八字等術數也就沒法精妙如斯，顯然和現實情況不符。順帶一提及不只中國術數會細分刻分，星占術當要計算準確時刻亦會以星宮每4分鐘過宮一度去計算，也就是理論上可以細分至4分鐘，但因為行星會合和後天宮位會合也有「容許度」的，例如太陽的容許度一般為8度，也就是仍有模糊的空間。

那麼與其在理論上打轉，不如相信同生時的命局仍會有一定「可塑性」在其以，似乎更符合現代人的理解和暫時術數的精確度。就如相同命局（出生時辰）的人，因應人生決定和對策而產生不同結果，這方面筆者過往也已詳談多次。若果以上述剖腹生產寶寶免疫力較弱來說，科學家也發現可以使用母親產道細菌來補救免疫力，配合哺育「初乳」應更為有效，亦代表後天仍有相當改善空間，命運並非鐵板一塊。

再深入看擇吉生產操作實務，雖然科技進步，計算預產期內能選用的日期實在也是有限制的，至少只能早產而難於推遲，而早產太多也會增加風險等。若果以八字命理來選擇，能選擇日子可能會一兩星期，即約一個月令以內，例如這月7月7日小暑至8月8日立秋為未月屬土極旺的月份，配合每日不同的天干地支便會產生八字命旺和弱的分別，傳統命理師傅擇日出生都較喜歡挑選日元偏強者，較少選用過份身弱或「特殊格局」，蓋喜其平穩順逐外，也有命理和現實原因存在其中。由於日元天干只有十個，一般避免過份早產，都只能在十個天干一兩循環以內挑選日子，再在當日選擇時辰。若果有特別原因例如想要旺父母家業，條件增多能選的日子也就更少了。就算挑選滿意後，早早約好醫護床位，臨盤在即亦有因其他原因早產的可能，能否如期如意，天意仍有最終的「決定權」。

若果是已有身孕再去擇吉就如上有較多條件限制，若先挑選年份或月份又如何呢？

試以紫微斗數四化星解，黃曆年份天干是以10數循環，每年天干有不同星曜化為祿、權和科三吉星，亦必有忌星，忌星容易帶來不良影響並會因應星曜和組合產生變化，例如明年2024甲年（逢4字尾年份）太陽化忌，性質於女性較不利男性親人如父親和丈夫等，某些想生女孩的父母便可能會較多考慮。個別命理師傅認為丙年（6字尾）、丁年（7字尾）和壬年（2字尾）年份帶來壞影響和性質化解較費力，便會建議避開這些年份等等，因為在選擇年份時很難預計到預產期會有那幾天命局去揀選，詳細情況稍為複雜從略。明乎此，大判斷是否先選年，再選月，然後到預產期定下來再去揀好時辰和刻分？理論如此，現實又每多變數。

命理重視出生時，有趣的話題很多，有機會再談。

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作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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