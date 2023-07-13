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【內房危機】富力遭申請破產重整　公司回應：不存在資不抵債、將尋求法律措施反對申請

股市 22:55 2023/07/13

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富力遭申請破產重整　公司回應：不存在資不抵債、不具備破產原因

富力地產 （02777） 近日被兩位債權人於內地法院申請破產重整。富力在港交所發公告指，澄清截至本公告日期，公司尚未收到與被指控的申請相關的任何法院文件。公司正就金額約2,000萬元的若干票據糾紛與申請人進行協商，並未達成和解協議。

公司淨資產為正值，不存在資不抵債的情況，並且經營活動維持正常。

富力指，公司將尋求法律措施，堅決反對被指控的申請，並採取一切必要行動維護自身合法權 益。同時，公司正在與申請人積極協商，並有信心該事項將獲解決。

內媒引述富力回應指，廣州富力地產股份有限公司及下屬公司廣州天力建築工程有限公司，與廣州市廣豐混凝土有限公司、廣東祥正商貿有限公司出現票據糾紛，標的共約2000萬元人民幣，而執行和解中因商務條件未達成一致而未簽署書面和解協議。這一過程中，廣豐混凝土、祥正商貿以廣州富力資產不足、缺乏清償能力向廣州中院申請破產清算。

富力全日升2.5%，收報1.23元。

相關文章：

【內房危機】奧園：持債金額逾三成的債權人小組已簽重組支持協議

【富力2777】彭博：富力地產創始人張力同意引渡美國　將面臨刑事指控

編輯：袁諾曦

港股 富力地產（02777）
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