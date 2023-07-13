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【著數優惠】海洋公園水上樂園三人同行有八折 另推日落快閃門票供下午4時30分後入場

理財智慧 16:04 2023/07/13

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海洋公園水上樂園與 emoji® – The Iconic Brand推出「快閃日落優惠門票」及「水上樂園夏日三人同行優惠套票」，以及夏日快閃活動，與大家emoji®齊齊投入瘋狂玩水派對，玩轉27個室內及室外、全天侯水上遊樂設施。

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「快閃日落優惠門票」將於 7 月 14 日中午 12時開始發售，限時 72小時，數量有限。憑日落門票可於星期一至五下午 4 時 30 分後入場。而「水上樂園夏日三人同行優惠套票」則可以八折優惠一次過購買三張門票。

優惠詳情如下：

優惠門票推廣期門票有效期 
快閃日落優惠門票2023 年 7 月 14 日中午 12 時開始發售，限時 72 小時2023 年 7 月 14 至 31 日期間，星期一至五，下午 4 時 30 分後 適用（指定日期）

• 成人：港幣 298 元 （原價港幣 598 元）

• 小童：港幣 209 元 （原價港幣 418 元）

（於水上樂園官網購票）

夏日三人同行 優惠套票即日起至 2023 年 7 月 27 日發售即日起至 2023 年 7 月 31 日（指定日期）

• 三張成人門票港幣 1,434 元

（於水上樂園官網及 Trip.com、 Klook、KKday 等平台購票）

【核災廢水】港府擬禁日本水產品進口　包括東京、福島、千葉、茨城等10都縣【見下頁

活動期間，只需於水上樂園尋找 emoji®身影打卡，在 Instagram 或 Facebook 出貼文，並加上專屬 hashtag #BeASplasher 與好友分享，每篇貼文即可獲得扭蛋機會一次，扭蛋機內有驚喜紀念品。 

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按圖看更多：

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此外，即日起至 8 月 27 日，印有emoji®的橡膠波在宏利呈獻天海灣以及室外的湧浪灣亦可見，訪客可與其「抱抱」打卡。

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撰文 : 陳美鳳

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