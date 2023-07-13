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【銀色債券2023】金管局周五公布第8批銀債安排 上批銀債保證息率4厘
Hot Talk 20:16 2023/07/13
金管局公布，將於7月14日（周五）公布2023年銀色債券安排，同樣由中銀香港和滙豐作為債券計劃零售部分的安排行。據《財政預算案》公布，2023年銀色債券發行額不少於500億元。去年銀色債券保證息率為4厘，較目前不少銀行提供的定期存款利息為低，但銀行高息定存門檻要求較複雜，銀色債券對於合資格長者而言，門檻僅1萬元，相對簡單。
參考以往銀債發行資料，銀色債券主要特點包括：
- 60歲或以上、持有香港身份證人士才可購買
- 債券年期為3年，每半年派息一次
- 不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券
- 去年發行的銀債固定息率為4厘，浮定息率以香港最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值，以較高者為準
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