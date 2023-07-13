  • 31°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀色債券2023】金管局周五公布第8批銀債安排　上批銀債保證息率4厘

Hot Talk 20:16 2023/07/13

分享：

分享：

【銀色債券2023】金管局周五公布第８批銀債安排　上批銀債保證息率4厘

金管局公布，將於7月14日（周五）公布2023年銀色債券安排，同樣由中銀香港和滙豐作為債券計劃零售部分的安排行。據《財政預算案》公布，2023年銀色債券發行額不少於500億元。去年銀色債券保證息率為4厘，較目前不少銀行提供的定期存款利息為低，但銀行高息定存門檻要求較複雜，銀色債券對於合資格長者而言，門檻僅1萬元，相對簡單。

參考以往銀債發行資料，銀色債券主要特點包括：

  • 60歲或以上、持有香港身份證人士才可購買
  • 債券年期為3年，每半年派息一次
  • 不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券
  • 去年發行的銀債固定息率為4厘，浮定息率以香港最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值，以較高者為準

相關文章：

【港元定存】港元1年定存息最高4.3厘 跑贏銀債4厘包底息

【財政預算案2023】政府再發行500億銀債及150億元零售綠債　研撥一定比例讓MPF投資綠債及基礎建設債券

【銀色債券】第7批銀債申請人最多可獲21手　歷批最多　認購20手或以下債券申請獲全數配發

開啟hket App，閱讀全文
香港金融管理局 債券 定期存款 銀色債券
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈喜】九置料今年上半年虧轉盈　受惠重估虧損淨額大減

下一篇文章

【存款保障】銀行公會指優化存保可加強公眾信心　議員陳振英：中小型銀行料受惠存保加碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【今日至HOT】醫生揭9類長壽食物｜港元中長期定存息最高4.5厘｜新加坡傳奇「海南雞飯」在港連開兩店
【今日至HOT】醫生揭9類長壽食物｜港元中長期定存息最高4.5厘｜新加坡傳奇「海南雞飯」在港連開兩店
【港股夜期+北水】北水再輕微走資逾3億　資金買快手中海油沽騰訊滙控　恒指夜期升11點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水再輕微走資逾3億　資金買快手中海油沽騰訊滙控　恒指夜期升11點（不斷更新）
【美國經濟數據】美國6月PPI減速至0.1%　批發成本顯著放緩│首領失業救濟金人數回落至23.7萬
【美國經濟數據】美國6月PPI減速至0.1%　批發成本顯著放緩│首領失業救濟金人數回落至23.7萬
【恒指夜期＋ADR】夜期收市升352點　阿里美股突破90港元關（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市升352點　阿里美股突破90港元關（不斷更新）
【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
【美股開市】美滙跌至近100關　道指升94點、納指升0.7%　英偉達升2%（不斷更新）
【美股開市】美滙跌至近100關　道指升94點、納指升0.7%　英偉達升2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款