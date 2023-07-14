▲ 【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購 保證息率升至5厘

金管局公布2023年銀色債券安排，60歲或以上（1964年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購，保證息率由2022年度銀色債券的4厘，升至5厘。2023年銀色債券將於7月28日早上9時開始認購，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。

2023年（第8批）銀色債券主要特點包括：

合資格認購人士 60歲或以上（1964年或前出生）

持有有效香港身份證 發行額 基本500億元，最多550億元 債券年期 3年（2026年到期） 派息方式 每6個月年派息一次 息率 固定息率：5厘

浮定息率：香港最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值

以較高者為準 最高配發金額 100萬元（100手） 配發機制 循環配發 認購日期 7月28日早上9時至8月9日下午2時 認購方式 從20家配售銀行或28間指定證券經紀認購債券 二手市場 不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券

銀債息率5厘 金管局：有考慮可持續性

對於銀債保證息率提高，金管局副總裁陳維民表示，當局考慮過一籃子因素，包括是以往經驗、當前環境、後市趨勢以及債券基金可持續性，特別指出債券基金放在外匯基金管理時，累積相當盈餘，料增加銀債息率不會對基金帶來壓力。

被問及保底息率提高會否令持有以往銀債人士先贖回後認購新一批銀債，陳維民稱，這是持有人可作選項，而過去銀債贖回率大約介乎3%至5%。

陳茂波：需求增加 去年29萬人認購銀債

財政司司長陳茂波表示，今次發行的銀色債券保證最低息率訂在5厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。

他又指，銀色債券低風險且提供吸引的保證息率，在日趨高齡化的社會中，需求持續增大。即使外圍投資環境仍波動，在審慎平衡債券基金的穩健和可持續性後，仍適度上調了這次銀色債券的發行額和利率。

據政府資料，在2022年，60歲或以上的市民接近220萬人，按年增加10萬人。市民對銀色債券的需求近年亦持續上升，去年有接近29萬的市民申請認購政府銀色債券。

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記者：麥德銘