  • 31°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券優惠】第二輪消費券派發 商場派禮券迎商機 新城市廣場舉行 「家居折」

理財智慧 20:35 2023/07/13

分享：

分享：

第二輪消費券即將派發，加上暑假檔期勢頭，市民的消費及外出娛樂的意欲旺盛，新城市廣場由即日起推出【夏日消費券購物賞】，豪派2,000萬元商場電子禮券，並於同期斥資650萬元推出連串暑期活動吸引不同客群，包括針對喜歡打卡的年青及家庭客而設的夢幻佈置【獨角獸狂想曲】、聯同國際知名卡通《芝麻街》舉辦期間限定店、以及文青最愛的【夏日文青手作美食市集】等，全面搶攻暑假黃金檔期的商機。

新城市廣場將首度夥拍同系的HomeSquare於當日同步舉行『香港家居折2023』開售日，為一連31日的年度盛事揭開序幕。隨著社會全面復常，本港零售氣氛回暖，令東鐵綫過海段通車對兩大鐵路沿綫商場的裨益更為顯著，我們期望透過跨商場的合作策略進一步帶動人流及生意額升幅。

【夏日消費券購物賞】詳情

日期：即日起至2023年8月31日

消費券額外賞：2023年7月16日至7月30日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

【獨角獸狂想曲】詳情

日期：2023年7月20日至8月20日

時間：中午12時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓中庭、3樓戶外平台及3期3樓

 

【《芝麻街》夏日沙田遊】及「夏日文青手作美食市集」 詳情

日期：2023年7月14日至8月13日

時間：上午11時至晚上9時

地點：新城市廣場1期1樓東翼（近A-1 Bakery）及西翼（近Shake Shack）

【暑假好去處】首個 B.Duck主題遊樂園進駐又一城 巨型充氣城堡+ 3.5米高巨型滑梯（附購票方式）

點擊圖片放大
+8
+7

【即日送貨】Lalamove即日送貨服務一口價$65　下午1時前落單即晚9時前送到【見下頁

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

電子支付 商場活動 電子消費券 香港 兼職 加拿大 移民 工作假期 Lalamove 畢業

下一篇文章

【政府工】郵政署請人管錢 年薪36萬 7月17日截止報名

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】萬事起頭難 捱過就好爽 香港寬頻楊主光分享馬拉松體驗
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】萬事起頭難 捱過就好爽 香港寬頻楊主光分享馬拉松體驗
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款