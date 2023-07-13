【消費券優惠】第二輪消費券派發 商場派禮券迎商機 新城市廣場舉行 「家居折」

第二輪消費券即將派發，加上暑假檔期勢頭，市民的消費及外出娛樂的意欲旺盛，新城市廣場由即日起推出【夏日消費券購物賞】，豪派2,000萬元商場電子禮券，並於同期斥資650萬元推出連串暑期活動吸引不同客群，包括針對喜歡打卡的年青及家庭客而設的夢幻佈置【獨角獸狂想曲】、聯同國際知名卡通《芝麻街》舉辦期間限定店、以及文青最愛的【夏日文青手作美食市集】等，全面搶攻暑假黃金檔期的商機。

新城市廣場將首度夥拍同系的HomeSquare於當日同步舉行『香港家居折2023』開售日，為一連31日的年度盛事揭開序幕。隨著社會全面復常，本港零售氣氛回暖，令東鐵綫過海段通車對兩大鐵路沿綫商場的裨益更為顯著，我們期望透過跨商場的合作策略進一步帶動人流及生意額升幅。

【夏日消費券購物賞】詳情 日期：即日起至2023年8月31日 消費券額外賞：2023年7月16日至7月30日 時間： 上午10時至晚上10時 地點： 新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

【獨角獸狂想曲】詳情 日期：2023年7月20日至8月20日 時間：中午12時至晚上10時 地點：新城市廣場1期3樓中庭、3樓戶外平台及3期3樓

【《芝麻街》夏日沙田遊】及「夏日文青手作美食市集」 詳情 日期：2023年7月14日至8月13日 時間：上午11時至晚上9時 地點：新城市廣場1期1樓東翼（近A-1 Bakery）及西翼（近Shake Shack）

【暑假好去處】首個 B.Duck主題遊樂園進駐又一城 巨型充氣城堡+ 3.5米高巨型滑梯（附購票方式）

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