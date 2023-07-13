【大行看法】高盛資管：市場對減息預期過於進取　服務通脹或較預期更具黏性

▲ 高盛資管：市場對減息預期過於進取 服務通脹或較預期更具黏性

市場普遍預期美國聯儲局明年大手減息，據利率期貨顯示，部份投資者甚至預期聯邦基金利率明年或減至3.5厘，不過，高盛資產管理歐洲、中東、非洲及亞太區多元資產方案主管Shoqat Bunglawala認為，市場對減息預期過於進取，因為服務端通脹可能較預期更具黏性。該行預期儲局

他指，服業驅動的通脹，包括交通、休閒等領域等仍具黏性，人工通脹也未達儲局期望，相信服務端通脹回落速度或更慢。

高盛資管料美國及歐洲有逾50%機率會在未來12個月出現溫和經濟衰退，主因面對貨幣政策緊縮帶來的累積影響。但他對市況沒有過份悲觀，因為經濟仍具韌力，勞動市場以及消費水平維持強勁，並且區域銀行危機即使收緊了借貸標準，但影響並不足以導致經濟陷入衰退。

不過，他認為有三大負面訊號仍要留意，首先，傳統衰退指標仍亮起「紅燈」，包括債息倒掛、環球製造業疲弱，以及累積的貨幣政策滯後效應。其次，今年股市主要由數隻大型科技股推升大市，不論是絕對估值水平，還是股票與債券的相對估值，吸引力已減少，這成為股市上行的潛在逆風。同時，實現更寬鬆金融環境的空間仍然有限，因各國央行將繼續保持鷹派立場，以及緊縮的貨幣政策，直到通脹更接近目標。

對風險資產看法悲觀是為時過早

Shoqat Bunglawala認為，現時對風險資產看法悲觀是為時過早，但會採取更為審慎保守的策略，並要平衡配置。現時該行在投資組合中稍為「低配」股票，債券則較看好投資級別債。

該行看好高質量增長，具強勁自由現金流的行業及公司，因為其對通脹更具韌力，可以將成本轉嫁予消費者，維持利潤率。

據高盛全球多元資產收益投資組合，截至4月底止，在股票配置上，金融及資訊科技為佔比最多的行業，微軟（美：MSFT）為持倉最多的股票。高盛資產管理多元資產方案執行董事David Copsey指，相信AI將繼續推動盈利增長，令科企仍可以產生可觀的盈利，並形容通訊服務行業仍是有趣，暫時未有計劃減持資訊科技的持倉。

相關文章：

【大行看法】富邦潘國光：美滙若穿100關 全球風險偏好將上升 港股有望見2萬關

【大行看法】新加坡銀行：恒指目標睇20100點 中資股估值較新興市場存17%折讓 投資看三主綫

記者：袁諾曦