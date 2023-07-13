▲ 【存款保障】銀行公會指優化存保可加強公眾信心 議員陳振英：中小型銀行料受惠存保加碼

香港存款保障委員會建議，將存款保障上限由現時的50萬元升至80萬元，將諮詢公眾3個月，目標爭取2025年正式推行。香港銀行公會回應指，歡迎香港存款保障委員會就存保計劃提出多項優化建議，持續優化存保計劃可確保符合國際上存款保障方面的最新發展，有助加強公眾的信心，維持香港銀行體系的穩定性，有利銀行業穩健發展，鞏固香港作為主要國際金融中心的地位。

虛擬銀行ZA Bank表示，歡迎並密切關注香港存款保障委員會提出的多項優化措施，該行相信，將存款保障額提升至80萬元，有助增進廣大銀行用戶對虛擬銀行的認識與信任。該行指，如存款保障額能獲得進一步提升，全港銀行用戶將獲得更適切的保障，並更有信心體驗虛擬銀行嶄新的產品和服務，從而進一步推動以虛擬銀行為代表的香港金融科技發展。

陳振英：料中小行能吸更多存款

立法會金融界議員陳振英表示，去年已建議提高存保額，以吸引更多海外存款停泊香港，且存保額加碼，可為市民提供更多資金去向選項，他們可選擇在戶口存入更多錢，而市民以往或將其現金分開多個戶口存放以獲得全額保障，存保額加碼後，同等的現金在較少的戶口分開存放，便已達到同樣目的。

對銀行經營而言，陳振英認為，存保額加碼料對中小型銀行會較為有利，因隨着客戶有信心在戶口存放更多資金，客戶或會將資金從大行轉往較高息的中小型銀行存放，中小行亦可因此減少從港元拆息市場以較高的價錢借入資金，有利中小行推展貸款業務。

存保會今次諮詢文件顯示，由於存保基金目標金額63億元在今年達標，明年首季會收取水平較低的「預期損失徵費」，然而存保額落實2025年加至80萬元，存保會建議2025年再開始向銀行收取「建立期徵費」。陳振英表示，由於本港長年未發生過銀行倒閉事件，料基金未見明顯動用，故相信諮詢期或會有聲音冀探討建立期徵費的費率可否降低、同時攤長供款的年期。不過，由於供款佔銀行整體經營開支不大，料銀行仍可消化這些增加的成本。

▲ 存款保障委員會今公布檢討結果，建議存保額加碼至80萬元。（黃建輝攝）

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記者：胡學能