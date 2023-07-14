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【Microsoft Store】Microsoft商店新功能　AI中心推廣應用

科技 10:02 2023/07/14

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在今年五月，微軟（Microsoft）旗下應用程式商店Microsoft Store首次發佈了AI中心（AI Hub），目的為提供Microsoft以及第三方開發商發佈的AI應用程式。據最新消息，AI Hub目前正式向Windows 11 insider推出內測版本（25905）。

Microsoft在週三發文表示，AI Hub將教育用戶如何開始和擴展對AI的應用，鼓勵更多人在日常生活中使用人工智能來提高生產力、激發創造力等。並稱：「我們將在其中推廣開發者社區和Microsoft創造的最佳人工智能體驗。」

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據悉，AI Hub將會在Microsoft Store中擁有獨立頁面，並位於「電影及電視」頁面下方。目前Micorsoft 並沒有透露AI Hub的詳細功能，但根據Microsoft分享的測試圖片，可以推測其包括了AI圖像編輯應用，例如Luminar Neo等其他工具。

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增價格追蹤

除此之外，Microsoft Store在是次更新還推出了「價格追蹤器」，顯示應用程式過去 30 天內價格變動，幫助用戶決定是否購買應用程式。

目前，AI Hub和價格追蹤器功能都正式向Windows 11 Insider 22306.1401.x.x或更高版本的用戶推出，但並未透露何時向所有用戶推出。

責任編輯：王愷楹

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