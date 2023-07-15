【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧七 酒米愛山釀製特純米酒

今篇會介紹鍋島的特別純米Classic系列的愛山，首先認識一下酒米愛山，愛山是一種具有豐富譜系的酒米，部分源於日本最廣泛使用的酒米山田錦和最古老酒米的雄町。在1941年於兵庫縣的一個農業研究所，愛山是通過雜交愛船117和山雄67的米種開發而成，山雄67更是源自山田錦和雄町。至於「愛山」一名是取自其名字中的日語漢字，「愛」是來自愛船117，「山」是來自山雄67。

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酒米愛山為晚生種，稻米顆粒飽滿，其千粒重約28.3克。愛山酒米的心白較山田錦高，但由於心白大米身軟，精米時容易粉碎，因此愛山很難達到吟釀或大吟釀的精米步合比例。此外，愛山溶解速度快，雖然容易產生異味，但擁有濃郁酒米般的甜味可抵消，令釀酒師愛不釋手。

酒米愛山雖然令釀酒師愛不釋手，但由於難栽種，導致產量較少。愛山由於莖長、米粒大，很容易倒下，加上水稻種植非常困難，因此研究所曾經放棄有關水稻的實驗，所以只有較少農民種植愛山。綜合來看，2019年山田錦的產量為34,644噸，而愛山的產量僅為732噸，兩者產量相差甚多。至於愛山為甚麼沒有消失，很大程度上要歸功於兵庫縣的劍菱酒造努力，該酒造通過簽約農民來保障了愛山米的生產。

劍菱酒造曾經是日本唯一使用愛山米的酒造，但在1995年酒造在阪神大地震中受損，導致暫時無法與簽約農民合作。此時，以十四代品牌而聞名的高木酒造介入並同意購買酒米，結果愛山的知名度不斷提高，時至今日，日本各地的酒造仍有使用這種酒米。

言歸正傳，富久千代酒造也十分喜愛使用愛山米，更推出「鍋島 特別純米酒 クラシック 愛山」，把稀有的吉川産的特等愛山米精磨至60%，口感順滑，具有獨特的熟成米香，而且加入酸味營造出山廢的感覺，因此擁有一種淡淡的碳酸感，也帶有微微苦味，味道有如成熟的橘子；中段有濃郁的米飯香氣，當果香逐漸消散，濃郁的味道中間有熟成香，鮮味酸味平穩，餘韻的苦味穩定。與標準的特別純米Classic相比，鍋島 特別純米酒 クラシック 愛山的香氣更加柔和，味道乾淨、尖銳，屬於中辛口的清酒，充分凸顯出愛山米的特點。此外，酒瓶也很有意思，特別採用了帶有可愛氣息的粉紅色字來突顯。

富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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