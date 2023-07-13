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【美股業績】百事可樂次季業績超預期　上調收入預測　盤前升2%

股市 19:06 2023/07/13

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【美股業績】百事可樂季績超預期　上調收入預測

百事可樂（美：PEP）公布第二季業績，截至6月17日止12星期，收入223.22億美元，按年增10.4%，超預期的217.3億美元，列賬純利27.48億美元，增92.3%，每股盈利1.99美元。至於包含滙價、併購等的經調整有機收入增長為13%，經調整純利28.92億美元，增12%，經調整每股盈利2.09美元，按年增12.4%，超預期的1.96美元。

百事可樂上調全年有機銷售增長10%，較之前預測增加2個百分點，以及固定滙率每股盈利增長12%，較之前預測增3個百分點。以及用77億美元回饋股東，包括67億美元股息及10億美元回購。

百事可樂指出，第二季度業務增長勢頭仍然強勁，因此上調預測，認為pep+策略正發揮效用，未來將更加註重創新、建立品牌、數碼化及可持續發展方面的投資，以增強生產力，贏得市場並長期鞏固業務。

按地區業務分類，百事可樂北美業務佔收入3成，達67.55億美元，按年增長10.4%；增長最快地區為拉美，增長18.3%至28.56億美元；不過，在非洲、中東及南亞收入負增長7.5%，在亞太區、澳紐及中國僅增長1.1%。

【美股業績】百事首季業績超預期　上調全年盈利預測　股價升2%

【美企業績】百事核心每股盈利超預期　增派息　股價升1%

記者：譚志偉

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