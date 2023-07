拜登叫錯澤連斯基做普京 杜魯多即露尷尬微笑（有片）

美國總統拜登(Joe Biden)周三(12日)出席北約(NATO)峰會記者會,發言期間口誤將烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy),叫錯為俄羅斯總統普京(Vladimir Putin),而在旁的加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)隨即露出尷尬表情。

拜登在記者會上站在澤連斯基旁邊,讚揚烏軍對俄軍的反擊時,突然說了一句:

弗拉基米爾(普京名稱)同我......我唔應該叫得咁親密。

(Vladimir and I…. I shouldn’t be so familiar.)