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拜登叫錯澤連斯基做普京 杜魯多即露尷尬微笑（有片）

環球社會熱點 10:05 2023/07/14

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（12日）出席北約（NATO）峰會記者會，發言期間口誤將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），叫錯為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），而在旁的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）隨即露出尷尬表情。

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拜登在記者會上站在澤連斯基旁邊，讚揚烏軍對俄軍的反擊時，突然說了一句：

弗拉基米爾（普京名稱）同我......我唔應該叫得咁親密。

（Vladimir and I…. I shouldn’t be so familiar.）

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當拜登説出普京的名字時，旁邊的杜魯多和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都轉過頭來，杜魯多尷尬一笑，而梅洛尼則瞪大眼睛表現震驚。

然後拜登改以「澤連斯基先生」（Mr. Zelensky）稱呼澤連斯基，指雙方討論了當在烏克蘭等地會晤時，北約可作出的保證。

據悉，「Vladimir」和「Volodymyr」為同一個名字的不同寫法，意思均為「世界統治者」或「和平統治者」，但「Volodymyr」在烏克蘭有更多人使用。

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責任編輯：鄭錦玲

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