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泰國國會首輪總理投票 皮塔未獲過半數支持票

環球社會熱點 19:01 2023/07/13

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泰國國會上、下議院周四（13日）召開聯席會議，全體議員就新任總理人選投票。反對派前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）為唯一候選人，席上部分議員攻擊皮塔不符合資格，但皮塔所獲選票不過半未能當選，料再舉行次輪投票。

泰反對派領袖議員資格或取消 恐影響新總理人選 【下一頁】

目前兩院共有749位議員，而皮塔需獲得過半數的375張選票才能順利當選。今日有705人出席投票，最終皮塔獲得324票支持、另有182票反對及199票棄權；324張支持票中，只有13票來自軍方全面控制的上議院。

多名議員不滿前進黨的反建制議程，包括該黨建議修訂禁止侮辱王室的法律。

上議院議員Kamnoon Sidhisamarn於總理投票辯論表示，上議院議員的職責之一為維護國王的正當性，他不同意前進黨建議修例的步驟。

皮塔在投票前表示雖面臨訴訟，但他仍有信心贏得所需數量的選票。他將盡力解釋為人民服務的願景，甚至在大選前就一直這樣做。

德桑蒂斯揚言若成美國總統  將取消中國最惠國待遇 【下一頁】

下議院副議長披集（Pichet Chuamuangphan）表示，如果皮塔於未獲足夠票數當選，將於下周三（19日）舉行次輪投票，如有需要將於下周四（20日）舉行第三輪投票。

有示威者計劃在全國各地舉行集會，向國會議員施壓。部分皮塔的支持者更呼籲民眾前往披集府政府辦公大樓，而警方就在當地部署警力。

人權律師阿爾農（Arnon Nampa）早前警告，如果皮塔當選新任總理受阻，將引發大規模抗議。

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責任編輯：鄭錦玲

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