【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生

隨經濟發展，香港不少行業步入夕陽，你認為當中的打工仔只有轉行才能升職加薪嗎？有網民在網上討論區發文，指自己從事制衣業，多年來工資都比不上文職的妹妹，最近妹妹再轉新工可叫價4萬，令樓主心感羨慕，亦抱怨走專業路線無用，帖文引起網民討論。。

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網民認為「做制衣是工業來，香港已經沒什麼工業，這個時候做啲行業當然沒錢賺了」，又指樓主不要小看自己妹妹「你妹有多年文職經驗，工資有4萬以上不奇怪」、「行行出狀元，只恨自己不夠精吧」，還有人指「你倆走的路不同，一個走勞力，一個動腦力，不能比！你走的是苦力工，出賣勞力的，不長久及付出不成正比！你叫一間工廠能給你多少錢？」

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亦有網民感歎「做夠10年，都會輸給應屆畢業生」也有網民表示，「男怕進錯行，制衣已經是夕陽行業」、「這二十年整個世界的環境變得太快了，二十年前做制衣仍然有得做，因為大陸廠的技術未完全成熟，要靠香港人看著些工廠生產，20年後的今天成衣大部分都是東南亞生產，完全不需要香港人。不是你進錯行，是你不懂得在制衣業開始式微那陣轉行！如果你想轉型，現在這個時勢，做公務員才是出路！」

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另外，有網民對樓主明知無前途也照做表示，「樓主像是習慣了就不肯跳出舒適圈繼續死磨下去那種，除非無知，真心以為制衣有前途。」

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