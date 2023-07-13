長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收

去年9月，長實集團（01113）宣布，出售中半山豪宅項目「21 BORRETT ROAD」尚未售出的152個住宅單位及全數車位，予新加坡華瑞資本（Sino Suisse Capital）旗下基金LC Vision Capital，套現約207.66億元。

不過，長實今日（13日）發出終止交易通告，原因是買方並無遵照買賣協議條款，支付約10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息。長實通告指，雖然雙方嘗試按不損害權益基礎，通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案，所以根據買賣協議向買方發出終止通知，致使買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的約20.77億元訂金，而買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。

長江實業執行董事趙國雄表示：「21 BORRETT ROAD豪宅項目位於香港最尊貴之山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。在簽訂買賣合約後，由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜。集團將按市況重新作出銷售安排。」

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，雖然是次交易取消，但不代表市場看淡豪宅後市，相信撻訂主要原因是交易涉及金額大，在目前高息環境下，買方有一定財務壓力，所以沒有繼續交易。

根據起初簽訂之交易顯示，買方須先支付作價一成之訂金，即20.766億元，其後四成作價金額，分五期支付，每半年付款一次，而餘下五成作價金額，則於交易完成時支付。為有助交易完成，長實同意，可應買方請求，在交易完成時向買方提供最多103.83億元、相當於作價50%的貸款，利息以滙豐銀行最優惠利率（P）減2.25厘計算，每月支付一次。

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