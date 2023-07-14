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英格蘭球星自爆童年陰影 6歲遭性侵 8歲起濫藥

環球社會熱點 08:05 2023/07/14

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英格蘭球星迪利阿里（Dele Alli）近日受訪時自爆，童年時受過不少創傷，包括僅6歲時遭母親友人侵犯。他亦坦承濫藥問題自幼形成，一度曾進入康復中心解除藥物成癮問題。

【女足世界盃】贊比亞隊長未通過性別測試 仍獲准參賽 【下一頁】

迪利阿里在名宿加利里維利（Gary Neville）的節目中公開童年陰影，早在6歲時曾被經常流連家中的母親友人侵犯。他指母親有酗酒問題，曾被家人送往非洲學習服從紀律。他稱自己7歲時開始吸煙，8歲起已濫藥。

年僅27歲的迪利阿里憶述當年被人誤導，一名年齡較大青少年指執法人員不會截查踩單車的小朋友。自此由8歲起，迪利阿里便大搖大擺帶住足球踩單車四處去，其實隨身攜有違禁品。一切至12歲時改變，迪利阿里被領養。

同時，迪利阿里坦承自己多年來遮掩問題，導致陷入惡性循環，一直依賴有害自己的物質過活。直至受傷後被告知需要接受手術，才最終願意在夏天於美國用6周時間解決多年來的問題。

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美斯周二抵邁阿密 16日正式加盟 【下一頁】

近年迪利阿里球場表現欠佳，上季效力土耳其聯賽期間因傷返英後，他精神健康惡化，遂進入康復中心接受治療。他指在中心內終於面對多年積壓的問題，如濫藥﹑精神健康及童年陰影等。

迪利阿里自2015年轉會熱刺（Tottenham Hotspur）後一直穩佔中場一席，曾協助球隊獲得英超及歐聯亞軍，惟始終無緣登頂。2019年球季後，迪利阿里狀態一路下滑，未能重拾舊日佳態。

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責任編輯：吳漢培

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