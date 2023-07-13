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【金融監管】上市公司轉移資金至第三方情況增　證監、會財局聯合聲明提董事核數師責任

股市 18:23 2023/07/13

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證監會、會計及財務匯報局發表聯合聲明，關注部分上市發行人以貸款為由，在可疑情況將公司資金轉移給第三方的個案有明顯增加，提醒上市發行人、董事、審核委員會和核數師在處理貸款和類似安排時應遵從的操守標準和做法要求。

證監會和會財局指出，有關貸款或以墊付款項、預付款項及按金方式轉移，而有關貸款往往沒有充分的商業理據和適當文件紀錄的情況下批出，個別更加沒有充分風險評估、盡職審查或內部監控。當貸款沒有被償還時，上市發行人便蒙受重大損失。

兩家監管機構指出，若上市發行人披露與貸款有關的虛假或具誤導性的資料，可構成《證券及期貨條例》下的刑事罪行或市場失當行為，而公眾利益實體核數師及註冊負責人就上市發行人的可疑貸款進行的審計程序如存在缺失，可構成《會計及財務匯報局條例》第37A及37B條所界定的失當行為。

證監會和會財局聯合聲明

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