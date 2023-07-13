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【Google Bard】Google聊天AI支援繁體中文　新增語音回覆、識別圖像等功能

科技 18:29 2023/07/13

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Google Bard在更新后支援繁體中文，但仍未於香港推出。

自OpenAI開發的ChatGPT推出後，再掀起全球使用AI聊天機械人浪潮。Google緊隨其後開發的Bard AI已在今年3月正式投入服務，據外媒CNBC最新報道，Google還為Bard AI增設了語音回覆及識別圖像等新功能，增強實用性。

繼支援英文、日文、韓文後，Bard AI是次更新後，終於支援繁體中文。惟須留意的是，Bard AI聊天機械人由5月開始，在全球180個國家投入服務，至今仍未於香港及內地推出。

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調整回覆風格　僅支援英語

Google在最近一篇帖文中宣佈，Bard AI增設了朗讀回覆、調整回覆風格和語氣的新功能，該功能可以幫助得知正確發音，以及聆聽詩詞文章等；調整回覆風格方面，目前共有5 種選項：易明（simple）、長版（long）、短版（short）、專業（professional）、日常（casual） 供選擇，但目前僅支援英文。

用戶除了可以透過輸入文字指令，獲得文字回覆，還可以選擇聲音圖標來收聽語音回應。目前該功能支援超過40種語言，包括（*加返其中兩種？）；其他增設的新功能，則包括標記和重新命名對話、分享回覆內容等。

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英語服務地區 支援圖像指令

另外，Google於五月 I/O 大會中首次展示Bard可在指令中添加圖像功能，並舉例稱用戶可以使用它來請求幫助編寫關於兩隻狗的照片以及有趣標題。Google表示，該功能已經推出，目前支援英語服務地區，並很快會擴展其他語言服務。

責任編輯：王愷楹

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