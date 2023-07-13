「學校起動」職場體驗計劃復常後首辦 逾30多家機構為140名高中學生提供暑期實習機會

為基層學生提供職場體驗的「學校起動」計劃，今年復常後全面起動。今年暑假，逾30家商業機構為來自四十三間中學的140多名高中學生提供實習職位，讓學生參與為期兩至四星期暑期實習，親身體驗真實的職場工作環境。

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「學校起動」職場體驗計劃將於下周一（17日）正式展開，大會今天舉辦迎新活動，邀得「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海和支持機構代表出席為同學打氣。

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「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海說﹕「是次暑期實習是復常後首個，相信也是同類型之首個，很高興看到一班朝氣勃勃的高中學生即將到不同的工作崗位實習。全港都在「搶人才」，但最好的機會永遠都是留給有準備的人。近年各行各業面對人才荒，就業市場流動非常大，我們希望藉着是次活動讓同學及早認清志向，裝備自己在起跑線，抓緊未來的發展機會。」



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吳氏又勉勵同學以『三開』的求知態度 --『張開眼睛、張開腦袋、敞開心胸』，虛心學習，汲取工作經驗。他又感謝支持機構為同學提供一個寶貴的鍛煉機會，為香港人力市場培育新力軍。



迎新活動設有分享環節，由馬哥孛羅酒店―香港及畢馬威會計師事務所的代表與學生分享職場的無限可能和商務禮儀，並解答他們的疑惑，幫助他們盡快適應真實工作環境。



此外，今年亦設有五個職場「影子」實習職位，讓同學隨高級行政人員工作一至三天，體驗他們的日常工作，近距離互動交流。

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職場體驗計劃在2012年推出，旨在讓基層高中學生不用待至上大學，搶先於具規模的企業體驗職場生活，有助他們發掘個人潛能，探索職業志向及增加青年上流空間。學生需通過正式的求職程序，包括選擇職位、撰寫求職信及參與面試等，而通過甄選的學生會到各企業進行實習。該計劃今年已踏入第十二屆，合共有超過1,700百名學生參與。

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