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【長實1113】長實開市微升　波老道半山豪宅交易作廢、殺訂21億元　新加坡資本未如期3月支付部分款項

股市 09:27 2023/07/14

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長實出售波老道半山豪宅予新加坡資本作廢　殺訂21億元

長實 （01113） 去年協議將中半山波老道21號的發展項目「21 BORRETT ROAD」售予新加坡公司LC Vision Capital。長實最新表示，由於LC Vision Capital沒有支付第一筆「部分付款」，買賣協議終止，並沒收約20.766億元訂金。

長實周五（14日）開市微升0.1%，報43.65元。

長實去年9月公布，以「打包」出售的「21 BORRETT ROAD」項目涉及共152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位，總代價207.66億元。

趙國雄：甚為可惜、將按市況重售​，詳情可見【下一頁】​​​​​​

長實發公告指，買方並無按期遵照買賣協議條款支付金額10.4億元的第一筆部分付款及應計利息。儘管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案。

因此，於7月13日，賣方已根據買賣協議向買方發出終止通知致使買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的金額爲20.766億元的訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。

新加坡資本原訂3月支付款項　拖款3個半月後拉倒

據去年9月公告，LC Vision Capital以207.66億收購項目，當時協議支付方式為：

  • 買賣協議當日支付20.766億元訂金（10%）
  • 買賣協議日期後每6個月支付部分款項，第一、二筆為10.38億元，第三至五筆為20.766億元（合計40%）
  • 交易完成時支付餘額（50%）

以此計算，LC Vision Capital於今年3月底未有如期支付首筆款項，雙方商議3個半月後，最終終止交易。

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編輯：袁諾曦

港股 長實集團（01113） 長實
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