【長實1113】長實出售波老道半山豪宅予新加坡資本作廢　殺訂21億元

▲ 長實出售波老道半山豪宅予新加坡資本作廢 殺訂21億元

長實 （01113） 去年底宣布將位於中半山波老道21號的發展項目「21 BORRETT ROAD」多個單位及車位售予新加坡公司LC Vision Capital。長實表示，由於LC Vision Capital沒有支付第一筆部份付款，買賣協議終止，並沒收了約21億元訂金。

長實發公告指，買方並無遵照買賣協議條款支付金額10.4億元的第一筆部分付款及應計利息。儘管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案。因此，於7月13日，賣方已根據買賣協議向買方發出終止通知致使買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的金額爲20.77億元的訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。

長實本身計劃「打包」出售的「21 BORRETT ROAD」項目涉及共152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位，總代價207.66億元。

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編輯：袁諾曦