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【政府工】郵政署請人管錢 年薪36萬 7月17日截止報名

理財智慧 20:26 2023/07/13

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郵政署工作是否人人適合? 難以評論，不過想有會計學士學位，又有興趣的打工仔，可以一試。今次請的職位

為助理經理(現金管理) 。

  •  

工作的詳情包括，

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪$26,320；

(3) 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月的薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。 

 

【即日送貨】Lalamove即日送貨服務一口價$65　下午1時前落單即晚9時前送到【見下頁

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

如何申請 ?
 

申請人須於2023年7月17日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組或投入設於香港中環康樂廣場2號香港郵政總部一樓的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分（星期日及公眾假期除外）。申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。

獲取錄的申請人預計於2023年9月至10月上任。如在截止申請日期起計8個星期內未獲邀參加面試，即當作落選論。 

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撰文 : 陳玉蓮

康樂廣場 Lalamove DJ 就業 財務自由 經濟 港股 學士 履歷表

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