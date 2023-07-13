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【MDRT】富衛集團2023年百萬圓桌排名第6位

股市 17:51 2023/07/13

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富衛集團公布，於2023年百萬圓桌 （MDRT）十大跨國公司維持排名第6位。 在泰國和菲律賓，富衛的MDRT會員人數排名第二。在越南排名第三，及在香港特別行政區排名第四。截至今年7月1日，富衛集團的MDRT會員總人數為2,131名。

富衛集團常務董事（新興市場）兼集團分銷總監Binayak Dutta表示，能夠連續兩年於MDRT排名第六，感到非常自豪，公司的分銷網絡對於公司為大眾創造保險新體驗的願景至關重要，這些排名反映了公司分銷網絡的貢獻和表現，以及公司在廣泛培訓計劃、專業發展與數碼能力的持續投資。

富衛集團指，通過滿足年度所需的高額保費、佣金或收入來獲得MDRT資格，對很多代理人來說可能是他們職業生涯中一個漫長而艱辛的過程。因此，集團推出不同計劃，例如「富衛精英」，為表現出色的代理人提供特別福利及培訓，以協助他們進一步邁向MDRT資格。

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編輯：胡學能

保險公司 越南 菲律賓 泰國 香港 富衛保險 新興市場
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