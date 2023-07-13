【女足世界盃】贊比亞隊長未通過性別測試 仍獲准參賽

2023年女足世界盃將於下周四（20日）開賽，贊比亞國家隊隊長兼前鋒班達（Barbra Banda）早前因睾酮水平超標未能通過性別測試，但今次仍獲准參賽引起爭議。

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班達現年23歲，目前效力中國女子足球超級聯賽球隊上海農商銀行。班達自2016年於贊比亞國家隊正式亮相以來，已為國家隊攻入30球。

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她曾出戰2020年東京奧運，並連續兩場大演帽子戲法成為一時佳話。但她因未能通過性別測試，錯過了去年的女足非洲國家盃。

睪酮（Testosterone）為男性主要的性激素，如有女性血液當中的睾酮水平高於普通女性，在運動表現中會佔很大優勢。班達正因體內睪酮水平過高而無法通過測試。

不過國際足協（FIFA）早前批准班達參與今屆女足世界盃，並發表聲明指世界盃參賽隊伍保證會自行調查，並清楚表明球員均為女性。

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贊比亞隊於今屆賽事編入C組，與哥斯達黎加、日本和西班牙隊為同組。

班達上周五（7日）在一場熱身友誼賽中，帶領贊比亞隊以3-2擊敗德國。

據悉，班達在成長時期因學校沒有女子球隊，經常與男孩子一起踢足球。班達14歲展開拳擊生涯，曾贏得5場職業比賽，其後改於球壇發展。

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責任編輯：鄭錦玲