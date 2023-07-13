▲ 【MDRT】友邦香港及澳門：百萬圓桌會員人數再成為港澳第一 第21年全港稱冠

友邦香港及澳門公布，百萬圓桌（MDRT）會員人數再度稱冠港澳，2,443名友邦香港財務策劃顧問獲MDRT資格，並且第21年榮登香港業界榜首。友邦香港亦在MDRT頂尖會員（Top of the Table，業績是MDRT的6倍）以及MDRT內閣會員（Court of the Table，業績是MDRT的3倍）的人數均排名第一。同時，澳門友邦保險自2019年開始獨立登記起，亦連續5年蟬聯澳門第一，百萬圓桌會員共636人。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，友邦香港一向重視投放資源栽培財務策劃顧問，不斷提升他們的專業，因而能多年稱霸業界公認最崇高國際榮譽的MDRT排名，足證團隊的努力以及卓越服務深得大家肯定，該公司會繼續堅持「以客戶為中心」的理念，透過專業知識和掌握最新的市場走勢，為客戶尋找切合他們保障、理財以至健康需要的方案。

友邦香港指，在集團層面，友邦保險 （01299） 同樣再創佳績，成為連續9年錄得全球最多百萬圓桌會會員的公司。

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編輯：胡學能