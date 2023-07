▲ 【MDRT】友邦香港及澳門:百萬圓桌會員人數再成為港澳第一 第21年全港稱冠

友邦香港及澳門公布,百萬圓桌(MDRT)會員人數再度稱冠港澳,2,443名友邦香港財務策劃顧問獲MDRT資格,並且第21年榮登香港業界榜首。友邦香港亦在MDRT頂尖會員(Top of the Table,業績是MDRT的6倍)以及MDRT內閣會員(Court of the Table,業績是MDRT的3倍)的人數均排名第一。同時,澳門友邦保險自2019年開始獨立登記起,亦連續5年蟬聯澳門第一,百萬圓桌會員共636人。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示,友邦香港一向重視投放資源栽培財務策劃顧問,不斷提升他們的專業,因而能多年稱霸業界公認最崇高國際榮譽的MDRT排名,足證團隊的努力以及卓越服務深得大家肯定,該公司會繼續堅持「以客戶為中心」的理念,透過專業知識和掌握最新的市場走勢,為客戶尋找切合他們保障、理財以至健康需要的方案。

友邦香港指,在集團層面,友邦保險 (01299) 同樣再創佳績,成為連續9年錄得全球最多百萬圓桌會會員的公司。

