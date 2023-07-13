【日本核廢水】日韓領袖北約峰會商討 尹錫悅促允韓專家加入監察

日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅於周三（12日）在立陶宛會面，雙方商討福島核電站的核廢水排入大海計劃。南韓政府表示，雙方的討論有意義。

【日本核廢水】兩韓齊批IAEA 譴責排海計劃評估報告 【下一頁】

日韓領袖在立陶宛出席北約（NATO）峰會期間會面，尹錫悅提出民眾健康及安全應為核廢水排放計劃的首要考量，並要求韓方專家加入監察。尹錫悅亦表明，一旦核廢水放射性物質水平超越標準，應立即停止排放。

南韓政府聲明指出，岸田文雄回應稱會盡一切努力，確保核廢水安全排放，不會排放任何有害日本與南韓民眾及環境的核廢水，承諾會採取措施如發現超標準放射性物質時立即停止排放等。

【日本核廢水】格羅西承認 IAEA國際專家組就報告現分歧 【下一頁】

南韓國務調整室第一次長樸購然周四（13日）表示，會上兩國同意盡快就核廢水排放舉行工作層面會議。雙方商討可以以不同形式舉行，包括高層官員會晤。

日本共同社報稱，尹錫悅會上表示「尊重」國際原子能機構的核廢水排放報告。南韓總統辦公室則要求日方，實時分享監察資訊。另外，共同社亦引述日本政府聲明，指兩國元首同意在年底舉行高級經濟會談。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培