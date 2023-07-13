孝順仔為報答養育之恩　345萬購青衣居屋贈媽媽

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股樓投資 17:26 2023/07/13

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雖然金管局放寬按揭成數，但二手市道未見明顯好轉，近期日出康城Sea To Sky有業主趁3年禁售期剛過，即賣樓離場，帳面蝕約64.7萬元。 

香港置業莊家豪說，Sea To Sky 2座中層D室，實用面積711平方呎，三房套連工人套間隔，向西北望將軍澳跨灣大橋永久海景，原叫價1,280萬元放盤，約半個月後獲區內客洽詢，終以約1,168萬元易手，累減112萬元，實用呎價約16,428元。 

據悉，買家為區內首置客，心儀單位間隔實用，並享有無敵海景，故睇樓一次後，即決定承接上述單位。資料顯示，業主於2020年7月以約1,232.7萬元購入上述單位，持貨約3年，現帳面虧損約64.7萬元，物業期內貶值約5%。 

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

香港置業 SEA TO SKY 日出康城 私人屋苑 二手市場

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