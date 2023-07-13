「辣招」禁售期滿即減價逾百萬沽　 SEA TO SKY海景三房帳蝕近65萬

雖然金管局放寬按揭成數，但二手市道未見明顯好轉，近期日出康城Sea To Sky有業主趁3年禁售期剛過，即賣樓離場，帳面蝕約64.7萬元。

香港置業莊家豪說，Sea To Sky 2座中層D室，實用面積711平方呎，三房套連工人套間隔，向西北望將軍澳跨灣大橋永久海景，原叫價1,280萬元放盤，約半個月後獲區內客洽詢，終以約1,168萬元易手，累減112萬元，實用呎價約16,428元。

據悉，買家為區內首置客，心儀單位間隔實用，並享有無敵海景，故睇樓一次後，即決定承接上述單位。資料顯示，業主於2020年7月以約1,232.7萬元購入上述單位，持貨約3年，現帳面虧損約64.7萬元，物業期內貶值約5%。

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