【大行看法】富邦潘國光：美滙若穿100關　全球風險偏好將上升　港股有望見2萬關

▲ 富邦潘國光：美滙若穿100料觸全球風險偏好上升 港股有望見2萬關

美滙在100關口徘徊，富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光認為，美滙正在醞釀下行突破，料儲局議息及重要經濟數據或成為美滙跌穿100的時點。他預期，一旦確認美元弱勢，將觸發全球偏好風險（Risk-on），港股有望衝上20000點，甚至最高見21500點。

潘國光指，若美滙連續兩星期跌破100，意味美元強勢結束，料新興及中港股市將會受惠，而中國下半年經濟增長料可維持5.5%，料中概股將逐漸反映中國經濟回穩消息。他偏好國策股，例如綠色能源及基建，資源股等。

問及人工智能（AI）浪潮，潘國光認為，現時以ChatGPT的討論最多，AI應用仍未全面，故認為AI概念的炒作未完，認為中港科技及AI概念具機會。他又指，中國科網監管不如過去嚴厲，為市場掃除了部份憂慮，相信資金將會重新聚焦板塊估值。

美國6月CPI按年及按月增幅全綫低於預期，潘國光指，形容上月CPI及核心CPI按月升0.2%是舒服的水平，助美股造好，不過隨第四季基數效應開始消失，屆時CPI表現可能出現反彈。雖然7月美國聯儲局加息25點子為市場共識，但市場對央行年底利率預估仍有分歧，他預期，儲局最快明年開始減息，但進程仍不明朗。

潘國光又預期，預期美國本月加息後，香港跟隨上調港元最優惠利率0.125厘，因為港元拆息難以大幅回落，銀行體系結餘跌至400億元水平，迫港息要追上，與美息同步。

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記者：袁諾曦