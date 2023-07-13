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【迎戰NVIDIA】Intel中國推定製版AI芯片　減美國芯片禁令影響

科技 18:05 2023/07/13

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Intel日前也效法對手NVIDIA，宣布在中國市場推出AI芯片Habana Gaudi 2，以滿足大型語言模型（LLM）及生成式AI模型等需求。

中美科技戰延伸而來的芯片禁令，令重要獲利市場為中國的英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）與AMD這三大美國芯片公司也受到嚴重影響。Intel日前也效法對手NVIDIA，宣布在中國市場推出AI芯片Habana Gaudi 2，以滿足大型語言模型（LLM）及生成式AI模型等需求。

為避開美國制裁，NVIDIA早前採取新對策，在中國市場推出分別為A100和H100 GPU的效能「閹割版」：A800和H800加速器，惟其價格不便宜之餘，交貨期亦漫長。是次Intel推出的AI芯片Habana Gaudi 2，或正好NVIDIA GPU加速器供不應求的狀態下，突圍而出。

綜合外電報道，Gaudi 2是以第一代Gaudi的高效能架構為基礎，具有24個可編程 Tensor處理器核心（TPCs）。而Gaudi2運行「ResNet-50（深度為50層的卷積神經網絡）」的每瓦效能，大約是NVIDIA A100的兩倍，運行1760億參數BLOOMZ模型的每瓦性能，則大約是 A100的1.6倍。

報道又指，相較通用GPU A100和H100，若以Gaudi 2作為專用AI加速芯片，技術門檻相對較低、功能也更單一，成本自然更低。

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【雲計算】IBM擬採用AI芯片　減雲計算服務成本

責任編輯：張寶燕

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