美國通脹進一步降溫　美元沉底人民幣回穩

美國通脹數據進一步回調至超過2年低位，按年只升3%，核心通脹亦從同比5.3%回落至4.8%。儘管整體通脹仍高於聯儲局的2%通脹目標，但已從去年高位年比9.1%大幅回落，顯示聯儲局在抑制通脹方面取得重大進展。現時政策利率高於通脹，聯儲局將有較大政策空間維持利率在限制性水平一段時間，以觀察通脹環境的變化。投資者猜測聯儲局加息周期已經接近尾聲，紛紛拋售美元，導致美匯指數大跌至100.5水平。對息差較為敏感的美元兌日圓更大跌1.3%至138.5水平。筆者認為，半年結後市場人士正在重新建倉，押注下半年央行貨幣政策分化變動，美元拋售潮難言結束。

受惠美元回落，人民幣反彈至7.17水平。踏入7月，人民幣跌勢明顯收歛，除人行重啟逆周期因子穩定人民幣中間價以外，投資者似乎已經消化中國經濟數據不振的事實，對中國出現通縮風險及貿易數據下挫的負面消息反應不大。筆者認為，人民幣市場情緒正在穩定，中國當局應把握時間制定更全面及強力的財政刺激政策，以扭轉市場對中國經濟的悲觀預期。一旦7月底中央政治局會議後，刺激政策仍然只聽樓梯響，人民幣空頭將會重新大軍壓境。

責任編輯︰梁浩碩