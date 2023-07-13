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Shopify奇招阻開非必要會議 推新工具計算開會成本

環球社會熱點 17:00 2023/07/13

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加拿大電商平台Shopify一直努力減少員工開會量，近日更於Google日曆加入一項擴充功能，用來計算每次開會涉及的成本。

Threads成新貴 兩大原因吸引廣告商轉會 【下一頁】

《彭博社》周三（12日）報道，Shopify推出Google Chrome的新擴展功能，員工可在Google日曆利用這項功能，按平均薪酬、會議持續時間及與會人數來粗略計算開會成本。

以3名員工舉行半小時會議為例，一場會議成本介乎700至1,600美元（約5,460至1.25萬港元）不等。但如果有高層與會，會議成本可能超過2,000美元（約1.56萬港元）。

Shopify行政總裁Tobi Lütke曾於2021年表示，他偶爾會啟動「上帝模式」進入員工的工作日曆，消除一些重覆的會議。

Twitter被指拒付遣散費 涉數千員工 金額逾39億 【下一頁】

該公司今年也展開稱為「Chaos Monkey 2023」的內部改革，包括取消所有兩人以上的員工會議，及禁止於周三開會。

據悉，公司於改革以來成功取消超過1.2萬項日曆上的活動，當中大量為重覆會議，並為員工騰出超過32.2萬小時來完成工作。

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責任編輯：鄭錦玲

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