【消費券2023】約650萬名市民獲核實資格領取第二期2000元消費券　將於7.16日發放

▲ 【消費券2023】約650萬名市民獲核實資格領取2000元消費券

第二期2,000元消費券將於7月16日（周日）發放，政府發言人表示，在2023年第二期消費券計劃下，約650萬名市民已獲核實資格領取消費券，當中包括約22萬名新合資格的登記人。

兩期均以八達通收取消費券的合資格現有登記人，如在6月30日或之前，累積合資格消費總額達3,000元，便會在7月16日獲發第二期、即2,000元的消費券。如果此後才符合累積消費要求，將會順延在翌月16日獲發相關券額，最遲須在今年10月31日或之前符合累積消費要求。

合資格的香港永久性居民、新來港人士以及透過不同入境計劃來港居住以及來港升學的人士所獲發的券額如下： 香港永久性居民或

新來港人士 透過不同入境計劃來港居住及來港升學的人士 現有合資格登記人（他們已在四月十六日獲發第一期消費券） 2,000元（7月16日發放） 1,000元（7月16日發放） 新合資格登記人 3,000元（7月16日發放）

2,000元（10月16日發放） 1,500元（7月16日發放）

1,000元（10月16日發放）

另外，發言人表示，消費券計劃秘書處較早前抽取小部分登記人作資格審核，並通過短訊及電話聯絡被抽查的登記人，邀請他們提供相關的證明文件。如果因提交文件進度而未能趕及在7月16日獲發消費券，秘書處或其承辦商會在收到市民提交文件後盡快完成審核工作，並安排補發消費券予通過審核的市民。

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編輯：姚卓然