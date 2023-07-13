【恒指改革】恒指11月擴選股至外國公司　普拉達稅務問題或成阻礙？

▲ 【恒指改革】恒指11月擴選股至外國公司，恒生指數公司董事兼指數總裁黃偉雄稱，初期設下限制因為未知對整體指數影響。

恒生指數公司上周宣布，從11月季檢起將外國公司納入恒生指數、恒生科技指數選股範圍。目前恒生綜合指數成份股僅有6家外國公司，當中市值最高的是普拉達 （01913） 、俄鋁 （00486） ，但今年初港股通納入外國公司時，普拉達和俄鋁都落空。恒生指數公司董事兼指數總裁黃偉雄表示，能否納入港股通範圍由交易所決定，但對於普拉達因稅務問題未納入北水投資範圍，即使恒指公司沒將稅務問題列入編製方法，但仍會考慮是否合適染藍。

俄鋁因俄羅斯入侵烏克蘭而股美國制裁，黃偉雄拒評過去曾否因企業受制裁而拒讓股份納入指數，強調染藍與否會從市值、成交、代表性和盈利表現作評審。

與國指、科指等指數不同，恒生指數非單純以流通量和市值作納入基礎，而是基於客觀準則後，由顧問委員會審議決定。

外企染藍設限因未知影響

對於外國公司納入恒指、科指時，必須在香港主要上市，而且個股權重最高為4%，較大中華公司第二上市仍合資格染藍，個股權重上限8%，顯得保守。黃偉雄解釋，由於市場未清晰加入外國公司對恒指的影響，所以設有一定限制，要求外企必須為主要上市，因希望相關公司與大中華市場有較密切關係。

據恒指公司諮詢結果，48%回應人士認為需為外企染藍設額外要求，36%認為可用同一要求，而52%認為無須在指數佔比設額外限制，僅15%認為需要額外限制。

黃偉雄指，日後決定是否放寬外國企業在指數的處理方法，會視乎當時市況和投資者意見。

相關文章：

【恒指改革】主要上市外國公司可納恒生指數、恒生科指 11月起生效

【恒指改革】恒指公司建議容許外國公司納恒生指數、誰最大機會染藍？ 另擬取消「香港成份股」上限規定

編輯：麥德銘