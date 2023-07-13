【旅遊證件】入境處取消即日籌辦旅遊證件 加開兩個周六加時段領證

隨着中港兩地全面通關、社會逐步復常，申請旅遊證件個案屢創新高。入境處表示，將於7月13日起取消「即日籌」辦理旅遊證件，杜絕排隊黨，亦避免市民長時間輪候。入境處提醒鼓勵市民透過互聯網、流動應用程式、自助服務站、郵遞及投遞方式辦理。如市民有緊急需要，亦可聯絡辦事處職員，職員將提供適切協助。

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另外，入境處將於7月15日及22日兩個周六，在8間辦事處加開特別服務，讓市民可以即日領取旅遊證件，服務時間為下午2時至晚上9時，以應付暑假外遊導致服務需求增加，預計兩日內共可發出10000本旅遊證件。入境處提醒市民，領取旅遊證件時並非一定需要預約，只需在領取期內，帶同領證通知書、身份證及舊旅遊證件前往辦事處，即日可以領取證件。至於16歲以下申請人，需由父母或監護人陪同。8間加開特別服務的辦事處，分別是位於灣仔、中環、東九龍、西九龍、沙田、火炭、屯門及元朗。

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撰文：鄭日棱