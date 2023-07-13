【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 花旗料歐央行7月加息0.25厘

▲ 渣打及花旗齊料7月27日歐洲加息四分一厘

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7月27日堪稱超級星期四，因聯儲局及歐洲央行皆議息，市場對歐央行加息0.25厘已有共識；渣打香港 （02888） 的專家預期歐央行的加息周期或快將完結，但花旗料9月加多一次才收手。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期歐洲央行7月或加息25點子，9月可能再加息25點子，利率見頂水平或為4厘。

渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖回應本報查詢說，歐洲央行今個月或再加息25個基點至4.25厘；不過，加息周期有機會完結。近期歐洲綜合採購經理指數PMI今年以來首次跌穿50大關，價格壓力緩解，產出價格指數跌至2021年3月以來最低，這進展或受到歐洲央行歡迎。歐元兌美元短線或區間上落，未來12個月目標價為1.11。

星展：歐央行料再加息兩次

星展銀行 （香港） 環球市場策略師李若凡指，歐洲央行料將再加息兩次，共加息50個基點；歐元將在1.05到1.11的區間内波動，短期内若未能站穩在1.1上方，不排除重新下試1.073到1.08的可能。

廖嘉豪在一眾外幣中下半年最看好歐元，主因有3，包括：（1）中國刺激經濟政策利好歐元，疊加內地減息可能會與多項有針對性的財政措施相結合；（2）隨着去年貿易條件衝擊繼續緩解，歐元應會繼續進一步支持；（3）消費保持強勁，因為歐洲的實際工資呈上升趨勢，而超額儲蓄仍處於高位，這意味着歐洲的復甦實際上由消費帶動。歐元兌美元的3個月預測為1.11，未來6至12個月預測為1.16；兩年長期目標1.2。

美國通脹放緩，疊加最近聯儲局官員輪流放鴿，暗示美息快見頂，累美滙指數跌穿101，一眾非美貨幣伺機反撲，歐元今天（13日）報1.11。

此外，市面不乏大小銀行提供歐元定存息，包括滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及渣打香港3大發鈔行，疊加大新 （02356） 及華僑銀行等。

高息榜：

7天： 富邦10.88厘

富邦10.88厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 招商永隆1厘

招商永隆1厘 6個月： 大眾銀行及招商永隆1.1厘

大眾銀行及招商永隆1.1厘 1年：大眾銀行1.4厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪