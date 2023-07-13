【異動股】遠東酒店抽升6成　規劃署不反對九華徑燒烤場申建近6000伙、城規會將於明日審理

▲ 【異動股】遠東酒店尾市抽升6成 規劃署不反對九華徑燒烤場申建近6000伙、城規會將於明日審理

美孚九華徑多次被發現遭人不法利用經營燒烤場，該地段的持有人之一遠東酒店 （00037） 去年初時向城規會提交申請作住宅發展，城規會將於明日審理，據規劃署文件顯示，不反對有關申請，預料明日可獲通過。

遠東酒店 （00037） 尾市抽升，最高升至1.58元，最後收升60%，報1.52元，創25年高，成交額亦大增至2,484萬元。

遠東酒店去年1月，向城規會申請作住宅發展，擬建逾6,000伙住宅，並在今年初修訂發展方案，將興建單位數目略為減少至5,973伙，佔地約52萬方呎。申請人擬以5倍地積比率發展，興建14幢31至35層高住宅大連附屬設施，提供約5,973個住宅單位，單位總數相當於近半個美孚新邨（約1.3萬伙）。

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編輯：姚卓然