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《生命中不能承受之輕》作者離世 昆德拉享年94歲

環球社會熱點 16:11 2023/07/13

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捷克著名流亡作家﹑《生命中不能承受之輕》（The Unbearable Lightness of Being）的作者昆德拉（Milan Kundera）於周二（11日），在法國首都巴黎離世，享年94歲。

美網紅整容醫生直播手術 涉傷害病人被「釘牌」 【下一頁】

昆德拉故鄉Brno的圖書館發言人周三（12日）確認，長年飽受疾病折磨的昆德拉周二已在巴黎寓所內離世。捷克媒體引述駐巴黎大使Michel Fleischmann指出，昆德拉希望安葬在Brno。

捷克總理兼昆德拉同鄉費亞拉（Petr Fiala）表示，昆德拉作品能夠吸引全球整個世代民眾。費亞拉指昆德拉留世的作品不止偉大的小說，更有出色的散文。

Twitter被指拒付遣散費 涉數千員工 金額逾39億 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發文悼念昆德拉，文化部長Rima Abdul Malak更指是重大損失，歐洲失去文壇一大重要人物。

昆德拉生於1929年，曾在捷克首都布拉格的大學修讀文學及編劇。昆德拉曾參與1968年的「布拉格之春」（Prague Spring），及後1975年流亡法國，在1984年發表生涯最著名作品《生命中不能承受之輕》。

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責任編輯：吳漢培

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