孝順仔為報答養育之恩　345萬購青衣居屋贈媽媽

近期市場氣氛疲弱，買家入市態度審慎，但有孝順仔趁機買青衣居屋孝敬媽媽。中原地產黃國強說，青盛苑低層2室，實用面積381平方呎，兩房間隔，上月放盤，原叫價400萬元（自由市場價），本月初減價至380萬元，終再減35萬元，成功以345萬元沽出，實用呎價約9,055元。

黃國強透露，買家為一名孝順仔，為報答養育之恩，所以買樓送媽媽，最終見青盛苑價錢相對划算，而且本身在附近居住，可方便照顧媽媽，所以快速決定購入上址。

資料顯示，原業主於1995年10月以115萬元（自由市場價）買入單位，持貨28年，現帳面賺230萬元，物業期內升值2倍。

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