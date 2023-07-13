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孝順仔為報答養育之恩　345萬購青衣居屋贈媽媽

股樓投資 16:13 2023/07/13

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近期市場氣氛疲弱，買家入市態度審慎，但有孝順仔趁機買青衣居屋孝敬媽媽。中原地產黃國強說，青盛苑低層2室，實用面積381平方呎，兩房間隔，上月放盤，原叫價400萬元（自由市場價），本月初減價至380萬元，終再減35萬元，成功以345萬元沽出，實用呎價約9,055元。 

黃國強透露，買家為一名孝順仔，為報答養育之恩，所以買樓送媽媽，最終見青盛苑價錢相對划算，而且本身在附近居住，可方便照顧媽媽，所以快速決定購入上址。 

資料顯示，原業主於1995年10月以115萬元（自由市場價）買入單位，持貨28年，現帳面賺230萬元，物業期內升值2倍。   

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 青衣 青盛苑 二手市場

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