【職場熱話】23歲男做外判文員月薪1.1萬 網民：工資真的很低，轉行吧

你是否曾經為自己的職業選擇而感到迷茫或猶豫不決？有網民在網上討論區發文，指自己在電訊公司做文員，但是做了一年後發現沒興趣和沒有前途，想轉行做病人助理。但他擔心現在難找到工作，所以還在猶豫是否要辭職，因而詢問網民意見。

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網民指「工資真的很低，轉行吧」，不少人建議樓主，「做學校文員都有1.5萬左右，找對學校真的可以做一輩子」，亦有人支援樓主做醫護，「趁年輕轉工，入仁安醫院做好，工資高很多又穩定」、「做醫護也不錯啊，工資高很多，又夠穩定」、「不過做醫護就肯定沒有文員這麼舒服。」

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至於辭職，網民認為「找到新工才走」、「這樣的時勢騎牛找馬，過了年或者會多點工僱人」另有人問樓主是否已找到更有「錢途」的工作和有進修計劃，「如果沒有找到，我勸暫時勿離職。如果有進修計劃，不妨暫時做著現有工作，待進修後學會更多可以晉身更高階職位時，再辭職也不遲。」

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亦有人建議，「如果家裡不用你養，積蓄又夠一定日子的生活，建議全職讀醫」、「如果全心讀醫入行，最好讀精神科護士或醫生課程，現在精神科醫生和助護很『搶手』，工資不錯。」

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