【港元定存】恒生3個月港元定存息4.1厘 4大行最高 下半年首次有大行突擊加息

▲ 本周恒生及花旗等大行加港元短存息。

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港元拆息持續回落，但大小行仍照加港元定期存款息。今天（7月13日）集友提高半年期年息0.2厘，新息率至4.1厘。此外，近日有4間業界追趕4厘息派對，最矚目的是，恒生 （00011） 新推3個月年息4.1厘，冠絕4大行。

昨天（12日）TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）勁加半年期年息1厘，至突破4厘；平保 （02318） 牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）於周二（11日）驟升4個月及半年0.4厘至4.1厘；而上周末騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）也提高6個月年息0.3厘至4厘。

20間中小行 中長期存息達4厘或以上

如此一來，若只計及3個月或以上存期的4厘或以上定存息，現已增至20間銀行。

專家以本港經濟逐漸復甦，料貸款趨增，港銀高息吸存出路多。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，第2季本港經濟料升2.9%、第3季加快至反彈5.8%、及至第4季更顯著抽升6.5%；至於今年全年GDP料升4.5%、明年再錄得3.9%升幅。而今年本港通脹料升2.7%、明年再升2.3%。

另方面，單以大行相較量，恒生突擊推4.1厘息，為下半年4大行中首間出招；對上一次有大行加息是6月初，滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 在半年結前搶存，但其時恒生一直忍手。

然而，兩大龍頭發鈔行不定時向特選客戶推超高息；但暫未悉優惠是否仍有，遂只以牌價息率作比較。

4大行高息榜：

3個月： 恒生4.1厘；滙豐及中銀香港3.3厘

恒生4.1厘；滙豐及中銀香港3.3厘 半年： 渣打4.2厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）；滙豐及中銀3.4厘；恒生3.3厘

渣打4.2厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）；滙豐及中銀3.4厘；恒生3.3厘 1年：渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）；中銀3.4厘；渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）；恒生3.1厘

而本周二另一大行花旗亦提高3個月年息0.2厘至4.2厘。順帶一提，自從上周三（5日）市傳渣打香港撲水，因交易對手未有如期找數，向金管局通過貼現窗拆借操作借31億元流動性後；疊加拆息曾全線爆上5厘，單以翌日兩天計，已有4間中小行加息，包括大眾銀行提高1年期0.2厘至4.2厘，大眾財務上調1年期0.2厘至4.3厘等。

可是，本周拆息顯著急回，隔夜息及1個月拆息已失守5厘，渣打及大眾銀行已掉頭減息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪