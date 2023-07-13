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【TSLA】Tesla據報擬印度設廠　每年產能達50萬輛

股市 15:51 2023/07/13

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【TSLA】Tesla據報擬印度設廠　每年產能達50萬輛

據外電報道，Tesla（特斯拉，美：TSLA）正與印度政府討論在該國設廠，產能每年達50萬輛，每輛車售價從200萬盧比起（折合約19萬港元）。

報道引政府消息人士指，馬斯克考慮利用印度作為出口基地，計劃向印太地區國家出口汽車。不過，Tesla沒有立即回應置評請求。

印度總理莫迪上月與馬斯克會面，並鼓勵該美國汽車製造商在印度進行重大投資。而馬斯克又指出，印度在新能源發展具有龐大潛力，比世界上的任何大國更有前途，包括太陽能、風能及固態電池等。他又稱，希望將旗下SpaceX的衛星網絡服務Starlink也帶到印度。

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【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票

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特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 科技產品 美股 莫迪 汽車 新能源 馬斯克 美國 印度
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