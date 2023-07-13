【減廢環保】法政府設立13.4億基金津貼國民修補衣服鞋子

以前衣服破了修補是因為貧困，但今天可能是為了環保。時裝大國法國就宣布從10月起，政府將發放獎金鼓勵國民修補衣服和鞋子，而不是扔掉它們。此措施是為了減少法國人每年扔掉的70萬噸衣服，其中三分之二最終進入垃圾堆填場。

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這項新援助是以「家用電器維修獎金」為藍本，這是法國政府自2022年底以來發起的紡織行業大規模改革的一部分。紡織行業是地球上污染最嚴重的行業之一，計劃目標包括迫使品牌使用更多的可追溯來源的物料，並為專門從事服裝再利用和回收的組織提供經濟支持。

根據該計劃，顧客將可從新設立的1.54億歐元（約13.4億港元）基金中，申請7歐元（約61港元）的鞋踭修補費和10-25歐元（約81-218港元）的服裝修補費。據統計，2022年法國有33億件服裝、鞋子和家用亞麻布被投放到市場，政府指示這些時尚公司朝向可持續方向發展。

生態大臣Berangere Couillard早前在參觀巴黎一時裝工廠時表示：「從 10 月份開始，消費者將能夠在修理衣服和鞋子方面獲得支援，我們的目標是支持那些進行維修的人。」她邀請所有縫紉車間和鞋匠加入該系統，也包括那些提供維修服務的品牌，並貼上生態組織 Refashion 的標籤。

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責任編輯：李智賢

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