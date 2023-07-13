Tesla與印度討論建立工廠計劃 馬斯克考慮將印度作為出口基地

據《印度時報》周四（13日）報導，Tesla（TSLA.）已開始與印度政府討論在該國建立汽車工廠的投資計劃，年產能將達到50萬輛電動汽車。報導還稱，這些汽車的價格將從200萬盧比（合24400.66美元）起。

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該報導援引政府消息人士的話稱，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）領導的公司也在考慮將印度作為出口基地，因為該公司計劃將汽車運往印度洋至太平洋地區的國家。

去年，印度政府拒絕了Tesla提出的降低高達100%的汽車進口稅的要求，談判陷入僵局。她們希望Tesla在當地生產汽車，但Tesla表示希望先出口汽車，以便測試需求強度。

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據路透社報導，Tesla5月份與政府官員討論了政府為汽車和電池製造提供的激勵措施，以改變進入國內市場的立場。與印度政府的討論表明Tesla的戰略發生了轉變。

在上個月與馬斯克的會晤中，印度總理莫迪（Narendra Modi）推動汽車製造商進行「重大投資」。馬斯克在會見莫迪後表示，印度在太陽能發電、固定電池組和電動汽車等可持續能源方面擁有強大的潛力，他還表示希望將SpaceX的Starlink衛星互聯網服務帶到印度。

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記者：張瑋婷