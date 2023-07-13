▲ 【AI浪潮】內地8月15日起實施《生成式人工智能服務管理暫行辦法》 明確訓練數據處理活動和數據標註等要求

中國國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》（簡稱辦法），當中提到採取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，同時，又對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管，明確了提供和使用生成式人工智能服務總體要求。《辦法》將自今年8月15日起施行。

《辦法》提出了促進生成式人工智能技術發展的具體措施，明確了訓練數據處理活動和數據標註等要求。規定了生成式人工智能服務規範，明確生成式人工智能服務提供者，應當採取有效措施防範未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式人工智能服務，按照《互聯網信息服務深度合成管理規定》對圖片、視頻等生成內容進行標識，發現違法內容應當及時採取處置措施等。此外，還規定了安全評估、算法備案、投訴舉報等製度，明確了法律責任。

具體來說，在《辦法》的第二章技術發展與治理提到，在生成式人工智能技術研發過程中進行數據標註的，提供者應當制定符合本辦法要求的清晰、具體、可操作的標註規則；開展數據標註質量評估，抽樣核驗標註內容的準確性。同時，又要對標註人員進行必要培訓，提升尊法守法意識，監督指導標註人員規範開展標註工作。

當局指，出台《辦法》既是促進生成式人工智能健康發展的重要要求，也是防範生成式人工智能服務風險的現實需要。

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編輯：姚卓然