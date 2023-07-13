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【存款保障】存保會建議提高銀行存款保障額　由50萬元增至80萬元

理財智慧 15:23 2023/07/13

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香港存款保障委員會（存保會）今天（13日）發出公眾諮詢文件，就存款保障計劃（存保計劃）提出多項建議，包括將保障額由現時的50萬元提高至80萬元、銀行合併時為受影響的存戶提供6個月額外存款保障等。

存保會稱，自2021年開始着手檢討整個存保計劃，檢討結果顯示，雖然存保計劃多方面都符合國際標準，惟仍有其他改善空間，如保障額、供款機制、銀行合併時的存款保障安排，以及申述機制就展示存保計劃成員標誌及負面披露的規定。

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諮詢文件提出4項政策建議，其一是將保障額由現時的50萬元提高至80萬元，此這水平不但追上累積通脹，實質保障額還提升了21%；亦能令更多銀行存戶獲得全額保障，比率由現時的89%提高至92%；同時符合國際標準；及相關成本可維持在可控水平。

另外3點建議為，為應付較高的保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費，而建立期徵費率維持不變；於銀行合併時，為受影響的存戶提供6個月的額外存款保障；要求存保計劃成員在其數碼渠道展示計劃成員標誌，並簡化私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定。

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存保會表示，歡迎社會各界就諮詢文件內的政策建議提出意見。為期3個月的諮詢今日展開，公眾和各界人士可於10月12日或之前透過郵遞、電郵、方式、傳真等方式向存保會提交意見。諮詢文件可於存保會網站查閱。有關一般查詢，公眾可致電存保會查詢熱線1831 831。

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撰文 : 陳楚琨

香港存款保障委員會 通脹 銀行 經濟 香港

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