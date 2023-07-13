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【UNIQLO母企】迅銷首三財季純利微升0.3%再創新高　再上調全年業績指引　主要受惠海外UNIQLO

股市 15:41 2023/07/13

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【UNIQLO母企】迅銷首三財季純利微升0.3%再創新高　再上調全年業績指引　主要受惠海外UNIQLO

UNIQLO母公司迅銷  （06288）  公布截至5月底止首三財季業績，收益按年升21.4%至2.1萬億日圓，純利按年增長0.3%至2385億日圓，創新高。單計第三財季，迅銷收益為6761億日圓，按年升23.8%，純利則跌6.4%至851億日圓。

迅銷再上調截至今年8月底止年度的業績預測，料全年度綜合收益為2.73萬億日圓，按年增長18.6%，純利為2600億日圓，按年跌4.9%，若扣除日圓貶值影響，純利則升22%，並預期全年度股息為280日圓。

迅銷指，預計海外UNIQLO下半年度及全年度均將錄得收益及溢利大幅增長。大中華地區因中國大陸業績穩步復甦，預計下半年度及全年度錄得收益及溢利大幅增長，全年度亦將錄得收益增長及溢利大幅增長。而東南亞、南亞及大洋洲以及北美、歐洲地區可望錄得收益及溢利大幅增長。

日本UNIQLO首三財季收益增加10.7%至7097億日圓，經營溢利則減3%至996億日圓，主要因日圓貶值致使成本率上升而錄得下降。

上季內地同店銷售激增逾40%

海外UNIQLO方面，首三季收益增長30.5%至1.1萬億日圓，經營溢利升38.6%至1841億日圓。於第三財季東南亞、南亞、大洋洲、北美及歐洲地區以及大中華地區增長強勁，內地同店銷售淨額增逾40%，超預期。

GU首三財季收益增加19.7%至2279億日圓，經營溢利增加44.6%至258億日圓，受惠多個暢銷商品銷情強勁。

ET財智Talk
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記者：宋佩恩

港股 業績公布 同店銷售 純利 FAST RETAIL－DRS（06288） UNIQLO
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